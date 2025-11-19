Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Тернополе возросло количество жертв в результате обстрела

В Тернополе возросло количество жертв в результате обстрела

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 12:07
обновлено: 12:32
Обстрел Тернополя 19 ноября — число погибших снова возросло
Обстрел Тернополя. Фото: REUTERS/Andriy Bodak

В Тернополе возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 19 ноября. Сейчас известно о 16 жертвах.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Российский обстрел Тернополя 19 ноября

Известно, что российские оккупанты убили в Тернополе 16 человек, а ранили еще 64, в том числе 14 детей. Там ракеты и дроны попали в два жилых дома, а также повредили промышленный объект.

Обстріл Тернополя 19 листопада
Обстрел Тернополя 19 ноября. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Удар РФ по Тернополю 19 листопада
Российский удар по Тернополю 19 ноября. Фото: Нацполиция

На месте российских атак работают следственно-оперативные группы, патрульные, криминалисты, взрывотехники, медики и ГСЧС. Спасатели ликвидируют пожары.

Російський удар по Тернополю 19 листопада
Поврежденный дом в Тернополе 19 ноября. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Пострадавшим людям оказывается медицинская и психологическая помощь.

Російський обстріл Тернополя 19 листопада
Обстрел Тернополя 19 ноября. Фото: Нацполиция

"На двух локациях, наиболее пострадавших от вражеского удара, развернуты оперативные штабы, куда могут обращаться люди, которые пострадали или разыскивают родных", — говорится в сообщении.

null
Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, спасатели в Тернополе достают людей, которые находятся под завалами. В городе превышен уровень хлора.

А в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько целей российских оккупантов сбили в ночь на 19 ноября.

война убийство Тернополь Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации