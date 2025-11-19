Обстрел Тернополя 19 ноября — число погибших снова возросло

Обстрел Тернополя. Фото: REUTERS/Andriy Bodak

В Тернополе возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 19 ноября. Сейчас известно о 16 жертвах.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

Российский обстрел Тернополя 19 ноября

Известно, что российские оккупанты убили в Тернополе 16 человек, а ранили еще 64, в том числе 14 детей. Там ракеты и дроны попали в два жилых дома, а также повредили промышленный объект.

Обстрел Тернополя 19 ноября. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Российский удар по Тернополю 19 ноября. Фото: Нацполиция

На месте российских атак работают следственно-оперативные группы, патрульные, криминалисты, взрывотехники, медики и ГСЧС. Спасатели ликвидируют пожары.

Поврежденный дом в Тернополе 19 ноября. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Пострадавшим людям оказывается медицинская и психологическая помощь.

Обстрел Тернополя 19 ноября. Фото: Нацполиция

"На двух локациях, наиболее пострадавших от вражеского удара, развернуты оперативные штабы, куда могут обращаться люди, которые пострадали или разыскивают родных", — говорится в сообщении.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, спасатели в Тернополе достают людей, которые находятся под завалами. В городе превышен уровень хлора.

А в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько целей российских оккупантов сбили в ночь на 19 ноября.