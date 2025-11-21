Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Тернополі з-під завалів багатоповерхівки дістали ще три тіла

У Тернополі з-під завалів багатоповерхівки дістали ще три тіла

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 12:15
Оновлено: 12:35
Обстріл Тернополя 19 листопада — кількість жертв знову зросла
Пошкоджена багатоповерхівка в Тернополі. Фото: Новини.LIVE

У Тернополі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. З-під завалів дістали ще три тіла.

Про це повідомила пресслужба Нацполіція у Telegram у пʼятницю, 21 листопада.

Реклама
Читайте також:

Розбір завалів у Тернополі

У місті продовжується третя доба аварійно-пошукових робіт. Наразі кількість жертв зросла до 31.

Обстріл Тернополя 19 листопада
Місце російського обстрілу у Тернополі. Фото: Нацполіція

"Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей", — йдеться у повідомленні.

Атака Росії на Тернопіль 19 листопада
Розбір завалів у Тернополі. Фото: Нацполіції

Серед загиблих є шестеро дітей. Крім того, поранення отримали 94 людини, у тому числі 18 неповнолітніх.

На місці російської атаки продовжують безперервно працювати усі екстрені служби.

Удар Росії по Тернополю 19 листопада
Аварійно-пошукові роботи в Тернополі. Фото: Нацполіція

"Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Начальник Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко розповів у коментарі "Суспільному", що з-під завалів сьогодні дістали жінку та двох її дітей віком 5 і 1,5 року. Відомо, що тіла опізнав батько сімʼї.

Нагадаємо, у Тернополі вже вивезли близько 638 тонн будівельного сміття. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Раніше Новини.LIVE підготували фоторепортаж ліквідації наслідків обстрілу Тернополя.

війна Тернопіль обстріли окупанти Нацполіція
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації