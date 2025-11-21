Обстріл Тернополя 19 листопада — кількість жертв знову зросла

У Тернополі з-під завалів багатоповерхівки дістали ще три тіла
У Тернополі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. З-під завалів дістали ще три тіла.
Про це повідомила пресслужба Нацполіція у Telegram у пʼятницю, 21 листопада.
Розбір завалів у Тернополі
У місті продовжується третя доба аварійно-пошукових робіт. Наразі кількість жертв зросла до 31.
"Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей", — йдеться у повідомленні.
Серед загиблих є шестеро дітей. Крім того, поранення отримали 94 людини, у тому числі 18 неповнолітніх.
На місці російської атаки продовжують безперервно працювати усі екстрені служби.
"Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти", — йдеться у повідомленні.
Начальник Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко розповів у коментарі "Суспільному", що з-під завалів сьогодні дістали жінку та двох її дітей віком 5 і 1,5 року. Відомо, що тіла опізнав батько сімʼї.
Нагадаємо, у Тернополі вже вивезли близько 638 тонн будівельного сміття. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Раніше Новини.LIVE підготували фоторепортаж ліквідації наслідків обстрілу Тернополя.
