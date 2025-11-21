Обстрел Тернополя 19 ноября — число жертв снова возросло

Поврежденный многоэтажный дом в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

В Тернополе возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 19 ноября. Из-под завалов достали еще три тела.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в пятницу, 21 ноября.

Разбор завалов в Тернополе

В городе продолжаются третьи сутки аварийно-поисковых работ. На данный момент количество жертв возросло до 31.

Место российского обстрела в Тернополе. Фото: Нацполиция

"По состоянию на 12 часов 21 ноября из-под завалов на месте разрушенного дома спасатели достали тела еще трех человек: женщины и двух детей", — говорится в сообщении.

Разбор завалов в Тернополе. Фото: Нацполиции

Среди погибших есть шестеро детей. Кроме того, ранения получили 94 человека, в том числе 18 несовершеннолетних.

На месте российской атаки продолжают непрерывно работать все экстренные службы.

Аварийно-поисковые работы в Тернополе. Фото: Нацполиция

"Продолжается идентификация погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются пропавшими без вести", — говорится в сообщении.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Начальник Нацполиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко рассказал в комментарии "Суспільному", что из-под завалов сегодня достали женщину и двух ее детей в возрасте 5 и 1,5 года. Известно, что тела опознал отец семьи.

Напомним, в Тернополе уже вывезли около 638 тонн строительного мусора. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее Новини.LIVE подготовили фоторепортаж ликвидации последствий обстрела Тернополя.