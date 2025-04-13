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У Сумах зросла кількість загиблих та поранених внаслідок атаки РФ

13 квітня 2025 16:00
Аркадій Пастула - Редактор
У Сумах зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу 13 квітня
Ліквідація наслідків російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

У Сумах у неділю, 13 квітня, знову зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу балістикою. Наразі відомо, що загарбники вбили 32 людей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Жертви внаслідок обстрілу Сум 13 квітня

"Загинуло 32 особи, з них дві дитини", — йдеться у повідомленні.

Російський обстріл Сум 13 квітня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

Наразі відомо, що кількість постраждалих зросла до 99 осіб. Рятувальники продовжують роботу на місці російської атаки.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот
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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти вдарили по Сумах двома балістичними ракетами  "Іскандер-М"/KN-23". Атаку здійснили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей РФ.

На обстріл відреагував Президент Франції Емманюель Макрон, який закликав до рішучих заходів, аби змусити Росію припинити вогонь.

війна ДСНС Суми обстріли окупанти
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