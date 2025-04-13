В Сумах возросло количество погибших и пострадавших в результате обстрела 13 апреля

В Сумах возросло количество погибших и раненых из-за атаки РФ
В Сумах в воскресенье, 13 апреля, снова возросло количество погибших и раненых в результате российского обстрела баллистикой. Известно, что захватчики убили 32 человека.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
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Жертвы в результате обстрела Сум 13 апреля
"Погибли 32 человека, из них два ребенка", — говорится в сообщении.
Известно, что количество пострадавших возросло до 99 человек. Спасатели продолжают работу на месте российской атаки.
Напомним, оккупанты ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23". Атаку осуществили расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей РФ.
На обстрел отреагировал Президент Франции Эмманюэль Макрон, который призвал к решительным мерам, чтобы заставить Россию прекратить огонь.
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