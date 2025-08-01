Вибух у Сумах вдень 1 серпня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen

Вибух у Сумах пролунав вдень 1 серпня. Наразі у Сумській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Сумах 1 серпня

"У Сумах було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних дронів у Сумській області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 1 серпня 13:20. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Сили ППО працювали в декількох областях.

Відомо, що вночі загарбники вдарили по цивільному підприємстві в Балаклії в Харківській області.