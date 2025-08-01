Вибух у Сумах вдень 1 серпня — яка загроза

У Сумах пролунав гучний вибух — що відомо
Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 13:16
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen
Вибух у Сумах пролунав вдень 1 серпня. Наразі у Сумській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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"У Сумах було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних дронів у Сумській області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Сили ППО працювали в декількох областях.
Відомо, що вночі загарбники вдарили по цивільному підприємстві в Балаклії в Харківській області.
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