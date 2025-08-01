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Главная Армия В Сумах прогремел громкий взрыв — что известно

В Сумах прогремел громкий взрыв — что известно

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Дата публикации 1 августа 2025 13:16
Взрыв в Сумах днем 1 августа — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрыв в Сумах прогремел днем 1 августа. Сейчас в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрыв в Сумах 1 августа

"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных дронов в Сумской области.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 1 серпня
Карта воздушных тревог по состоянию на 1 августа 13:20. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 1 августа российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО работали в нескольких областях.

Известно, что ночью захватчики ударили по гражданскому предприятию в Балаклее в Харьковской области.

война взрыв Сумы обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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