Взрыв в Сумах днем 1 августа — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрыв в Сумах прогремел днем 1 августа. Сейчас в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Реклама

Читайте также:

Взрыв в Сумах 1 августа

"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных дронов в Сумской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 1 августа 13:20. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 1 августа российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО работали в нескольких областях.

Известно, что ночью захватчики ударили по гражданскому предприятию в Балаклее в Харьковской области.