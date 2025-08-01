Взрыв в Сумах днем 1 августа — какая угроза

В Сумах прогремел громкий взрыв — что известно
Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 13:16
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen
Взрыв в Сумах прогремел днем 1 августа. Сейчас в Сумской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных дронов в Сумской области.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в ночь на 1 августа российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО работали в нескольких областях.
Известно, что ночью захватчики ударили по гражданскому предприятию в Балаклее в Харьковской области.
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