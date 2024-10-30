Вибухи у Сумах 30 жовтня — що відомо

У Сумах пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Сумах пролунали сьогодні, 30 жовтня. Область атакували керованими авіабомбами.
Про це повідомиляють моніторингові Telegram канали.
Вибухи у Сумах
Вибухи у Сумах пролунали о 20:45. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних силах за кілька хвилин до вибухів попереджали про пуски росіянами керованих авіабомб у напрямку Сумської області.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — попереджали у Повітряних силах.
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