Вибухи у Сумах 30 жовтня — що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибухи у Сумах пролунали сьогодні, 30 жовтня. Область атакували керованими авіабомбами.

Про це повідомиляють моніторингові Telegram канали.

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Вибухи у Сумах

Вибухи у Сумах пролунали о 20:45. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

У Повітряних силах за кілька хвилин до вибухів попереджали про пуски росіянами керованих авіабомб у напрямку Сумської області.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — попереджали у Повітряних силах.

Карта повітряних тривог станом на 20:52. Фото: alerts.in.ua

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