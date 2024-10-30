Вибухи у Херсоні 30 жовтня — що відомо про атаку

У Херсоні пролунали вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали сьогодні, 30 жовтня. Відбій повітряної тривоги в області оголосили за кілька хвилин до звуків вибухів.
Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.
Вибухи у Херсоні
Вибухи у Сумах пролунали о 20:55. Відбій повітряної тривоги в області дали до звуків вибухів о 20:19.
Водночас у Повітряних силах зазначили, що російські "шахеди", які зафіксували на Дніпропетровщині та у Запорізькій області, продовжують рух на південь.
"Шахеди" на Дніпропетровщині та в Запорізькій області продовжують рух на південь", — йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!