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У Херсоні пролунали вибухи

30 жовтня 2024 21:06
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Херсоні 30 жовтня — що відомо про атаку
Термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Херсоні пролунали сьогодні, 30 жовтня. Відбій повітряної тривоги в області оголосили за кілька хвилин до звуків вибухів.

Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.

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Вибухи у Херсоні

Вибухи у Сумах пролунали о 20:55. Відбій повітряної тривоги в області дали до звуків вибухів о 20:19.

Водночас у Повітряних силах зазначили, що російські "шахеди", які зафіксували на Дніпропетровщині та у Запорізькій області, продовжують рух на південь.

"Шахеди" на Дніпропетровщині та в Запорізькій області продовжують рух на південь", — йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога Херсон
Карта повітряних тривог станом на 20:52. Фото: alerts.in.ua

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