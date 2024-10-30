Взрывы в Херсоне 30 октября — что известно об атаке

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот с видео

Взрывы в Херсоне раздались сегодня, 30 октября. Отбой воздушной тревоги в области был объявлен за несколько минут до звуков взрывов.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.

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Взрывы в Херсоне

Взрывы в Херсоне раздались в 20:55. Отбой воздушной тревоги в области дали еще до звуков взрывов в 20:19.

В Воздушных силах отметили, что российские "шахеды", которые зафиксировали в Днепропетровской и в Запорожской областях, продолжают движение на юг.

"Шахеды" на Днепропетровщине и в Запорожской области продолжают движение на юг", — говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:52. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ранее звуки взрывов слышали жители Сум. Область атаковали управляемыми авиабомбами. Также под атакой российских оккупантов оказалась и Одесса.