Взрывы в Херсоне 30 октября — что известно об атаке

В Херсоне раздались взрывы
Взрывы в Херсоне раздались сегодня, 30 октября. Отбой воздушной тревоги в области был объявлен за несколько минут до звуков взрывов.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.
Взрывы в Херсоне
Взрывы в Херсоне раздались в 20:55. Отбой воздушной тревоги в области дали еще до звуков взрывов в 20:19.
В Воздушных силах отметили, что российские "шахеды", которые зафиксировали в Днепропетровской и в Запорожской областях, продолжают движение на юг.
"Шахеды" на Днепропетровщине и в Запорожской области продолжают движение на юг", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее звуки взрывов слышали жители Сум. Область атаковали управляемыми авиабомбами. Также под атакой российских оккупантов оказалась и Одесса.
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