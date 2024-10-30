Взрывы в Сумах 30 октября — что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Сумах раздались сегодня, 30 октября. Область атаковали управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Сумах

Взрывы в Сумах раздались в 20:45. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах за несколько минут до взрывов предупреждали о пусках россиянами управляемых авиабомб в направлении Сумской области.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения", — предупреждали в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:52. Фото: alerts.in.ua

Ранее в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Тогда была угроза применения авиационных средств поражения. Также взрывы раздавались и в Херсоне.