Взрывы в Сумах 30 октября — что известно

В Сумах раздались взрывы — что известно
Взрывы в Сумах раздались сегодня, 30 октября. Область атаковали управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Сумах
Взрывы в Сумах раздались в 20:45. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах за несколько минут до взрывов предупреждали о пусках россиянами управляемых авиабомб в направлении Сумской области.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения", — предупреждали в Воздушных силах.
Ранее в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Тогда была угроза применения авиационных средств поражения. Также взрывы раздавались и в Херсоне.
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