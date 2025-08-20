Вибухи у Сумах 20 серпня — чим атакує Росія

У Сумах пролунали вибухи
Дата публікації: 20 серпня 2025 13:38
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
Вдень, 20 серпня, у Сумах пролунали потужні вибухи. В окремих районах області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили моніторингові канали.
Вибухи у Сумах 20 серпня
Моніторингові канали повідомили, що вибухи в місті пролунали близько 13:36.
Наразі повітряна тривога оголошена лише в частині Сумської області.
Повітряні сили не повідомляли про активність ворога, а місцева влада також не коментувала звуки вибухів.
Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня росіяни вдарили по Україні ракетами та БпЛА. Попри успішні дії українських захисників, зафіксовано влучання у 20 різних локаціях.
Так, сьогодні вночі під ударом була Охтирка. Внаслідок цього поранено 14 людей, серед яких є діти.
