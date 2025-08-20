Вибухи у Сумах 20 серпня — чим атакує Росія

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вдень, 20 серпня, у Сумах пролунали потужні вибухи. В окремих районах області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили моніторингові канали.

Вибухи у Сумах 20 серпня

Моніторингові канали повідомили, що вибухи в місті пролунали близько 13:36.

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена лише в частині Сумської області.

Повітряна тривога в Україні 20 серпня. Фото: скриншот

Повітряні сили не повідомляли про активність ворога, а місцева влада також не коментувала звуки вибухів.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня росіяни вдарили по Україні ракетами та БпЛА. Попри успішні дії українських захисників, зафіксовано влучання у 20 різних локаціях.

Так, сьогодні вночі під ударом була Охтирка. Внаслідок цього поранено 14 людей, серед яких є діти.