Україна
У Сумах пролунали вибухи

У Сумах пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 13:38
Вибухи у Сумах 20 серпня — чим атакує Росія
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вдень, 20 серпня, у Сумах пролунали потужні вибухи. В окремих районах області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили моніторингові канали

Читайте також:

Вибухи у Сумах 20 серпня

Моніторингові канали повідомили, що вибухи в місті пролунали близько 13:36. 

Вибух у Сумах 20 серпня
Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена лише в частині Сумської області.

Обстріл Сумської області 20 серпня
Повітряна тривога в Україні 20 серпня. Фото: скриншот 

Повітряні сили не повідомляли про активність ворога, а місцева влада також не коментувала звуки вибухів.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня росіяни вдарили по Україні ракетами та БпЛА. Попри успішні дії українських захисників, зафіксовано влучання у 20 різних локаціях.

Так, сьогодні вночі під ударом була Охтирка. Внаслідок цього поранено 14 людей, серед яких є діти.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
