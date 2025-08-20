Взрывы в Сумах 20 августа — чем атакует Россия

В Сумах прогремели взрывы
Днем, 20 августа, в Сумах прогремели мощные взрывы. В отдельных районах области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Взрывы в Сумах 20 августа
Мониторинговые каналы сообщили, что взрывы в городе прогремели около 13:36.
Сейчас воздушная тревога объявлена только в части Сумской области.
Воздушные силы не сообщали об активности врага, а местные власти также не комментировали звуки взрывов.
Напомним, в ночь на 20 августа россияне ударили по Украине ракетами и БпЛА. Несмотря на успешные действия украинских защитников, зафиксировано попадание в 20 различных локациях.
Так, сегодня ночью под ударом была Ахтырка. В результате этого ранены 14 человек, среди которых есть дети.
Читайте Новини.LIVE!