Взрывы в Сумах 20 августа — чем атакует Россия

Днем, 20 августа, в Сумах прогремели мощные взрывы. В отдельных районах области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Взрывы в Сумах 20 августа

Мониторинговые каналы сообщили, что взрывы в городе прогремели около 13:36.

Сейчас воздушная тревога объявлена только в части Сумской области.

Воздушные силы не сообщали об активности врага, а местные власти также не комментировали звуки взрывов.

Напомним, в ночь на 20 августа россияне ударили по Украине ракетами и БпЛА. Несмотря на успешные действия украинских защитников, зафиксировано попадание в 20 различных локациях.

Так, сегодня ночью под ударом была Ахтырка. В результате этого ранены 14 человек, среди которых есть дети.