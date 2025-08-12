Що відомо про вечірній вибух у Сумах 12 серпня 2025 року

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибух пролунав у Сумах зараз, пізно ввечері у вівторок, 12 серпня. У Сумській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попередили про пуски авіабомб.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибух у Сумах увечері 12 серпня

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 21:04. О 22:07 Повітряні Сили ЗС зазначили, що група ударних БпЛА рухаються територією Сумської області в південно-західному напрямку, а о 22:22 — про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину. О 23:01 стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину та Сумщину.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 12 серпня

Карта повітряних тривог станом на 23:02 12 серпня

Станом на 23:02 повітряна тривога, крім Сумської області, триває в Чернігівській, Донецькій і Запорізькій областях, Лубенському і Миргородському районах Полтавщини, Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини.

Нагадаємо, 12 серпня росіяни атакували FPV-дронами й артилерією Нікопольщину Дніпропетровської області. Постраждала жінка. Зазнали руйнувань приватні будинки й господарська споруда. У трьох будинках спалахнули пожежі.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжі зросла кількість поранених унаслідок обстрілу 10 серпня. Відомо про 24 постраждалих.