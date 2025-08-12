Що відомо про вечірній вибух у Сумах 12 серпня 2025 року

У Сумах прогримів вибух — що відомо
Вибух пролунав у Сумах зараз, пізно ввечері у вівторок, 12 серпня. У Сумській області триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попередили про пуски авіабомб.
Що відомо про вибух у Сумах увечері 12 серпня
Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 21:04. О 22:07 Повітряні Сили ЗС зазначили, що група ударних БпЛА рухаються територією Сумської області в південно-західному напрямку, а о 22:22 — про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину. О 23:01 стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину та Сумщину.
Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 12 серпня
Станом на 23:02 повітряна тривога, крім Сумської області, триває в Чернігівській, Донецькій і Запорізькій областях, Лубенському і Миргородському районах Полтавщини, Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини.
Нагадаємо, 12 серпня росіяни атакували FPV-дронами й артилерією Нікопольщину Дніпропетровської області. Постраждала жінка. Зазнали руйнувань приватні будинки й господарська споруда. У трьох будинках спалахнули пожежі.
Також ми повідомляли, що в Запоріжжі зросла кількість поранених унаслідок обстрілу 10 серпня. Відомо про 24 постраждалих.
