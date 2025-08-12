Відео
Головна Армія У Сумах прогримів вибух — що відомо

У Сумах прогримів вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 23:02
Що відомо про вечірній вибух у Сумах 12 серпня 2025 року
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибух пролунав у Сумах зараз, пізно ввечері у вівторок, 12 серпня. У Сумській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попередили про пуски авіабомб.

Читайте також:
Пуски авіабомб увечері 12 серпня 2025 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибух у Сумах увечері 12 серпня

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 21:04. О 22:07 Повітряні Сили ЗС зазначили, що група ударних БпЛА рухаються територією Сумської області в південно-західному напрямку, а о 22:22 — про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину. О 23:01 стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину та Сумщину.

Пуски авіабомб і атака БпЛА ввечері 12 серпня 2025 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 12 серпня

Повітряна тривога ввечері 12 серпня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:02 12 серпня

Станом на 23:02 повітряна тривога, крім Сумської області, триває в Чернігівській, Донецькій і Запорізькій областях, Лубенському і Миргородському районах Полтавщини, Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини.

Нагадаємо, 12 серпня росіяни атакували FPV-дронами й артилерією Нікопольщину Дніпропетровської області. Постраждала жінка. Зазнали руйнувань приватні будинки й господарська споруда. У трьох будинках спалахнули пожежі.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжі зросла кількість поранених унаслідок обстрілу 10 серпня. Відомо про 24 постраждалих.

вибух Суми обстріли війна в Україні авіабомба
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
