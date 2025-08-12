Видео
Видео

В Сумах прогремел взрыв — что известно

В Сумах прогремел взрыв — что известно

ru
Дата публикации 12 августа 2025 23:02
Что известно о вечернем взрыве в Сумах 12 августа 2025 года
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрыв прогремел в Сумах сейчас, поздно вечером во вторник, 12 августа. В Сумской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупредили о пусках авиабомб.

Читайте также:
Пуски авиабомб вечером 12 августа 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрыве в Сумах вечером 12 августа

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 21:04. В 22:07 Воздушные Силы ВС отметили, что группа ударных БпЛА движется по территории Сумской области в юго-западном направлении, а в 22:22 — о пусках управляемых авиационных бомб на Сумщину. В 23:01 стало известно о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донецкую и Сумскую области.

Пуски авиабомб и атака БпЛА вечером 12 августа 2025 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Где еще объявили воздушную тревогу вечером 12 августа

Воздушная тревога вечером 12 августа 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:02 12 августа

По состоянию на 23:02 воздушная тревога, кроме Сумской области, продолжается в Черниговской, Донецкой и Запорожской областях, Лубенском и Миргородском районах Полтавщины, Купянском и Изюмском районах Харьковщины.

Напомним, 12 августа россияне атаковали FPV-дронами и артиллерией Никопольский район Днепропетровской области. Пострадала женщина. Подверглись разрушениям частные дома и хозяйственная постройка. В трех домах вспыхнули пожары.

Также мы сообщали, что в Запорожье возросло количество раненых в результате обстрела 10 августа. Известно о 24 пострадавших.

взрыв Сумы обстрелы война в Украине авиабомба
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
