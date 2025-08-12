Что известно о вечернем взрыве в Сумах 12 августа 2025 года

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрыв прогремел в Сумах сейчас, поздно вечером во вторник, 12 августа. В Сумской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупредили о пусках авиабомб.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрыве в Сумах вечером 12 августа

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 21:04. В 22:07 Воздушные Силы ВС отметили, что группа ударных БпЛА движется по территории Сумской области в юго-западном направлении, а в 22:22 — о пусках управляемых авиационных бомб на Сумщину. В 23:01 стало известно о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донецкую и Сумскую области.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Где еще объявили воздушную тревогу вечером 12 августа

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:02 12 августа

По состоянию на 23:02 воздушная тревога, кроме Сумской области, продолжается в Черниговской, Донецкой и Запорожской областях, Лубенском и Миргородском районах Полтавщины, Купянском и Изюмском районах Харьковщины.

Напомним, 12 августа россияне атаковали FPV-дронами и артиллерией Никопольский район Днепропетровской области. Пострадала женщина. Подверглись разрушениям частные дома и хозяйственная постройка. В трех домах вспыхнули пожары.

Также мы сообщали, что в Запорожье возросло количество раненых в результате обстрела 10 августа. Известно о 24 пострадавших.