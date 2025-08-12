Відео
РФ атакувала Дніпропетровщину — є постраждала та руйнування

РФ атакувала Дніпропетровщину — є постраждала та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 19:59
Удар РФ по Дніпропетровщині — які наслідки
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У вівторок, 12 серпня, російські війська атакували артилерією та безпілотниками Нікопольщину Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка, також зафіксовано значні руйнування.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Дніпропетровщина атака
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

Сьогодні, 12 серпня, російські окупанти атакували Нікопольщину артилерією та FPV-дронами. Під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.

Внаслідок ворожого удару постраждала 65-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

Удар РФ
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Крім того, зруйнована господарська споруда. Побиті 4 приватні будинки, ще три — зайнялися. Вогонь рятувальники вгамували.

Також понівечені фермерське господарство, автобус і авто.

Атака РФ
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Сьогодні, 12 серпня, кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня зросла до 24 осіб.

Нагадаємо, що 10 серпня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого постраждало цивільне населення.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
