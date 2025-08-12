Удар РФ по Дніпропетровщині — які наслідки

РФ атакувала Дніпропетровщину — є постраждала та руйнування
У вівторок, 12 серпня, російські війська атакували артилерією та безпілотниками Нікопольщину Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка, також зафіксовано значні руйнування.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки
Сьогодні, 12 серпня, російські окупанти атакували Нікопольщину артилерією та FPV-дронами. Під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.
Внаслідок ворожого удару постраждала 65-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.
Крім того, зруйнована господарська споруда. Побиті 4 приватні будинки, ще три — зайнялися. Вогонь рятувальники вгамували.
Також понівечені фермерське господарство, автобус і авто.
Сьогодні, 12 серпня, кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня зросла до 24 осіб.
Нагадаємо, що 10 серпня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого постраждало цивільне населення.
Читайте Новини.LIVE!