Удар РФ по Дніпропетровщині — які наслідки

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У вівторок, 12 серпня, російські війська атакували артилерією та безпілотниками Нікопольщину Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка, також зафіксовано значні руйнування.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

Сьогодні, 12 серпня, російські окупанти атакували Нікопольщину артилерією та FPV-дронами. Під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.

Внаслідок ворожого удару постраждала 65-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, зруйнована господарська споруда. Побиті 4 приватні будинки, ще три — зайнялися. Вогонь рятувальники вгамували.

Також понівечені фермерське господарство, автобус і авто.

Сьогодні, 12 серпня, кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня зросла до 24 осіб.

Нагадаємо, що 10 серпня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого постраждало цивільне населення.