Главная Армия РФ атаковала Днепропетровщину — есть пострадавшая и разрушения

РФ атаковала Днепропетровщину — есть пострадавшая и разрушения

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 19:59
Удар РФ по Днепропетровской области — какие последствия
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Во вторник, 12 августа, российские войска атаковали артиллерией и беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадала женщина, также зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:
Дніпропетровщина атака
Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия

Сегодня, 12 августа, российские оккупанты атаковали Никопольщину артиллерией и FPV-дронами. Под ударом были райцентр, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская, Покровская громады.

В результате вражеского удара пострадала 65-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно.

Удар РФ
Кроме того, разрушена хозяйственная постройка. Разбиты 4 частных дома, еще три — загорелись. Огонь спасатели погасили.

Также изуродованы фермерское хозяйство, автобус и авто.

Атака РФ
Сегодня, 12 августа, количество пострадавших в результате атаки РФ на Запорожье 10 августа возросло до 24 человек.

Напомним, что 10 августа российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами, в результате чего пострадало гражданское население.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
