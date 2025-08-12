Удар РФ по Днепропетровской области — какие последствия

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Во вторник, 12 августа, российские войска атаковали артиллерией и беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадала женщина, также зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия

Сегодня, 12 августа, российские оккупанты атаковали Никопольщину артиллерией и FPV-дронами. Под ударом были райцентр, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская, Покровская громады.

В результате вражеского удара пострадала 65-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно.

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Кроме того, разрушена хозяйственная постройка. Разбиты 4 частных дома, еще три — загорелись. Огонь спасатели погасили.

Также изуродованы фермерское хозяйство, автобус и авто.

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Сегодня, 12 августа, количество пострадавших в результате атаки РФ на Запорожье 10 августа возросло до 24 человек.

Напомним, что 10 августа российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами, в результате чего пострадало гражданское население.