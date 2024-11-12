Вибухи в Сумах ввечері 12 листопада — окупанти атакують місто

Вибух. Ілюстративне фото: RINA/Kurir

Вибухи в Сумах пролунали ввечері, 12 листопада. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Сумах

Звуки вибухів у Сумах було чутно приблизно о 19:16 та о 19:25.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Окупанти запустили ракети в напрямку Сум.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 11 липня у результаті російської атаки на Кривий Ріг загинули чотири людини, з яких троє — діти.

Також російські загарбники 11 листопада знову атакували Харків. За уточненою інформацією, для обстрілу ворог використав ракету С-300.