Вибухи в Сумах ввечері 12 листопада — окупанти атакують місто

У Сумах лунають потужні вибухи — окупанти запустили ракети
Вибухи в Сумах пролунали ввечері, 12 листопада. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Сумах
Звуки вибухів у Сумах було чутно приблизно о 19:16 та о 19:25.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Окупанти запустили ракети в напрямку Сум.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 11 липня у результаті російської атаки на Кривий Ріг загинули чотири людини, з яких троє — діти.
Також російські загарбники 11 листопада знову атакували Харків. За уточненою інформацією, для обстрілу ворог використав ракету С-300.
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