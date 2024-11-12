Взрывы в Сумах вечером 12 ноября — оккупанты атакуют город

Взрыв. Иллюстративное фото: RINA/Kurir

Взрывы в Сумах раздались вечером, 12 ноября. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрывы в Сумах

Звуки взрывов в Сумах были слышны примерно в 19:16 и в 19:25.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. Оккупанты запустили ракеты в направлении Сум.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 11 июля в результате российской атаки на Кривой Рог погибли четыре человека, из которых трое — дети.

Также российские захватчики 11 ноября снова атаковали Харьков. По уточненной информации, для обстрела враг использовал ракету С-300.