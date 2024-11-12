Взрывы в Сумах вечером 12 ноября — оккупанты атакуют город

В Сумах раздаются мощные взрывы — оккупанты запустили ракеты
Взрывы в Сумах раздались вечером, 12 ноября. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Сумах
Звуки взрывов в Сумах были слышны примерно в 19:16 и в 19:25.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. Оккупанты запустили ракеты в направлении Сум.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 11 июля в результате российской атаки на Кривой Рог погибли четыре человека, из которых трое — дети.
Также российские захватчики 11 ноября снова атаковали Харьков. По уточненной информации, для обстрела враг использовал ракету С-300.
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