Війська КНДР на війні проти України — Пентагон оцінив, як це може вплинути на ситуацію на фронті

Військові з КНДР. Ілюстративне фото: kcna.kp

Чисельність північнокорейський військ у Курській області Росії складає близько 10 тисяч осіб. Водночас у Пентагоні не мають інформації про те, чи брали участь у боях військові з КНДР.

Про це заявив речник Міноборони США генерал-майор Патрік Райдер на брифінгу.

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У Пентагоні наголосили, що розміщення північнокорейських військових у Курській області може вплинути на ситуацію на фронті.

"Розміщення цих додаткових сил у Курську, безумовно, з точки зору бойової спроможності може мати велике значення, але багато що залежатиме від того, як ці сили будуть використані, як вони будуть інтегровані в російське командування та управління", —сказав Райдер.

Водночас речник Міноборони США наголосив, що наразі Пентагон не може підтвердити участь військових з КНДР у бойових діях.

"Але якщо ці війська візьмуть участь у бойових операціях проти України, вони стануть законними військовими цілями", — підсумував він.

Раніше керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що війська КНДР вже потрапили під обстріли у Курській області.

Тим часом Південна Корея повідомила про ймовірне посилення підтримки України на тлі повідомлень про перекидання військ КНДР до кордону України.