Войска КНДР на войне против Украины — Пентагон оценил, как это может повлиять на ситуацию на фронте

Военные из КНДР. Иллюстративное фото: kcna.kp

Численность северокорейских войск в Курской области России составляет около 10 тысяч человек. В то же время в Пентагоне нет информации о том, участвовали ли в боях военные из КНДР.

Об этом заявил спикер Минобороны США генерал-майор Патрик Райдер на брифинге.

Читайте также:

Изменят ли войска КНДР ситуацию в Курской области

В Пентагоне подчеркнули, что размещение северокорейских военных в Курской области может повлиять на ситуацию на фронте.

"Размещение этих дополнительных сил в Курске, безусловно, с точки зрения боевой способности может иметь большое значение, но многое будет зависеть от того, как эти силы будут использованы, как они будут интегрированы в российское командование и управление", — сказал Райдер.

В то же время спикер Минобороны США подчеркнул, что в настоящее время Пентагон не может подтвердить участие военных из КНДР в боевых действиях.

"Но если эти войска примут участие в боевых операциях против Украины, они станут законными военными целями", — подытожил он.

Ранее руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что войска КНДР уже попали под обстрелы в Курской области.

Между тем, Южная Корея сообщила о вероятном усилении поддержки Украины на фоне сообщений о переброске войск КНДР к границе Украины.