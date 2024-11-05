Войска КНДР на войне против Украины — Пентагон оценил, как это может повлиять на ситуацию на фронте

В США предположили, как войска КНДР изменят ситуацию на Курщине
Численность северокорейских войск в Курской области России составляет около 10 тысяч человек. В то же время в Пентагоне нет информации о том, участвовали ли в боях военные из КНДР.
Об этом заявил спикер Минобороны США генерал-майор Патрик Райдер на брифинге.
Изменят ли войска КНДР ситуацию в Курской области
В Пентагоне подчеркнули, что размещение северокорейских военных в Курской области может повлиять на ситуацию на фронте.
"Размещение этих дополнительных сил в Курске, безусловно, с точки зрения боевой способности может иметь большое значение, но многое будет зависеть от того, как эти силы будут использованы, как они будут интегрированы в российское командование и управление", — сказал Райдер.
В то же время спикер Минобороны США подчеркнул, что в настоящее время Пентагон не может подтвердить участие военных из КНДР в боевых действиях.
"Но если эти войска примут участие в боевых операциях против Украины, они станут законными военными целями", — подытожил он.
Ранее руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что войска КНДР уже попали под обстрелы в Курской области.
Между тем, Южная Корея сообщила о вероятном усилении поддержки Украины на фоне сообщений о переброске войск КНДР к границе Украины.
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