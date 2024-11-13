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У СБУ підтвердили ліквідацію офіцера РФ, який обстрілював Україну

13 листопада 2024 13:21
Євгенія Брюховецька - редактор
У Криму підірвали офіцера РФ у власному авто — джерела Новини.LIVE
Авто Транковського. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Служба безпеки України провела успішну ліквідацію російського керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту Валерія Транковського. Він помер внаслідок підриву вибухівки у власному автомобілі.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на власні джерела в СБУ.

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Сьогоднішній підрив в Севастополі автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту є успішною спецоперацією СБУ. Відомо, що внаслідок вибуху йому відірвало ноги, він помер від втрати крові. 

Транковському відірвало ноги через вибух - деталі
Авто Транковського. Фото: росЗМІ

В СБУ наголосили, що Транковський віддавав накази про пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах України. Він причетний до обстрілу Вінниці ракетами "Калібр" у липні 2022 року, тоді загинули 29 людей. 

Підірвали окупанта в Криму 13 листопада
Валерій Транковський. Фото: росЗМІ

Крім того, він неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинули багато українців. Тому російський офіцер був абсолютно законною ціллю з погляду законів та звичаїв ведення війни. 

За даними росЗМІ, за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було активовано дистанційно. 

Символічним стало те, що російський військовий злочинець, на руках якого кров мирних українців, закінчив своє життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі.

"Розплата за злодіяння - це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився", — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімкомбінат у Росії. На цьому об'єкті виробляють порох та боєприпаси для російських військ.

Також ми писали, що ГУР здійснило масштабну DDoS-атаку на чотири російські банки в Криму. 

російські війська вибух війна в Україні СБУ Крим

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