В Крыму взорвали офицера РФ в собственном авто - источники Новости.LIVE

Авто Транковского. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины провела успешную ликвидацию российского руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота Валерия Транковского. Он умер в результате взрыва взрывчатки в собственном автомобиле.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на собственные источники в СБУ.

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Сегодняшний подрыв в Севастополе автомобиля руководителя штаба 41 бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота является успешной спецоперацией СБУ. Известно, что в результате взрыва ему оторвало ноги, он скончался от потери крови.

Авто Транковского. Фото: росСМИ

В СБУ подчеркнули, что Транковский отдавал приказы о пусках крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам Украины. Он причастен к обстрелу Винницы ракетами "Калибр" в июле 2022 года, когда погибли 29 человек.

Валерий Транковский. Фото: росСМИ

Кроме того, он неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, в результате чего погибли многие украинцы. Поэтому российский офицер был полностью законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны.

По данным росСМИ, за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было активировано дистанционно.

Символическим стало то, что российский военный преступник, на руках которого кровь мирных украинцев, закончил свою жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе.

"Расплата за злодеяние — это только вопрос времени. Ни один оккупант и убийца не может чувствовать себя в безопасности, где бы он ни находился", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, дроны СБУ и ССО поразили Алексинский химкомбинат в России. На этом объекте производится порох и боеприпасы для российских войск.

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