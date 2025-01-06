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У Ростовській області лунали вибухи — у місті здійнявся дим

6 січня 2025 19:08
Катерина Османська - Редактор
Дим у Ростові — що палає у Каменськ-Шахтинському
Дим у Каменськ-Шахтинському. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

У місті Каменськ-Шахтинський, Ростовська область, РФ, надвечір 6 січня спостерігається сильний дим. Саме в цьому місті розташований "Комбінат Камєнський" — хімічне підприємство, яке займається виробництвом компонентів палива для ракетних систем, зокрема для таких, як "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" та "Іскандер".  

Про це у понеділок, 6 січня, повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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Дим у Каменськ-Шахтинському. Фото: росЗМІ

Що відомо про дим у Ростовській області

Поблизу підприємства розташовані військові склади або сховища, які можуть бути пов’язані з виробництвом або зберіганням озброєння. За попередніми припущеннями, саме ці об'єкти можуть бути джерелом задимлення.  

Через специфіку підприємства є ймовірність вибухів або витоків токсичних речовин.

Якщо задимлення пов’язане з військовими складами, це може вказувати на техногенну аварію чи інші причини, що вимагають уточнення.  

Деталі поки що невідомі.

У Ростовській області лунали вибухи — у місті здійнявся дим - фото 2
Скриншот допису Коваленка

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що гіпотетично українські далекобійні безпілотники здатні здійснювати польоти на відстань 2 тисячі кілометрів. Їх цілями є об'єкти військово-промислового комплексу держави-агресора.

А прикордонник з позивним "Грек" розповів про найефективнішу зброю на фронті та загрозу для тилу

пожежа ракети війна в Україні Росія дим Ростов

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