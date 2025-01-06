Дым в Ростове — что пылает в Каменск-Шахтинском

Дым в Каменск-Шахтинском. Фото: росСМИ

В городе Каменск-Шахтинский, Ростовская область РФ, вечером 6 января наблюдается сильный дым. Именно в этом городе находится "Комбинат Каменский" — химическое предприятие, которое занимается производством компонентов топлива для ракетных систем, в частности для таких как "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" и "Искандер".

Об этом в понедельник, 6 января, сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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Дым в Каменск-Шахтинском. Фото: росСМИ

Что известно о дыме в Ростовской области

Вблизи предприятия расположены военные склады или хранилища, которые могут быть связаны с производством или хранением вооружения. По предварительным предположениям, именно эти объекты могут быть источником задымления.

Из-за специфики предприятия есть вероятность взрывов или утечек токсичных веществ.

Если задымление связано с военными складами, это может указывать на техногенную аварию или другие причины, требующие уточнения.

Детали пока не известны.

Скриншот поста Коваленко

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