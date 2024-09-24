Евакуація з Курської області — Росія заявила, що проблеми людей більше нецікаві

Жителі Курської області. Ілюстративне фото: Армія Інформ

Російська влада кинула своїх громадян у Курській області та відмовляється їх евакуйовувати. Чиновники навіть не приховують, що проблеми людей їх не обходять.

Про це заявив речник комендатури Збройних сил України в Суджі Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 24 вересня.

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За словами Дмитрашківського, Росія відмовляється допомагати своїм жителям, які залишилися в Курській області, через що вони звертаються за допомогою до Сил оборони України.

Речник комендатури ЗСУ зазначив, що багато людей із різних країн, зокрема Росії, Білорусі, Франції та Польщі, намагаються допомогти своїм родичам, які залишилися на цій території. Проте російські інстанції їм відмовляють, стверджуючи, що проблеми людей, які перебувають на підконтрольній українським військовим території, їх не стосуються.

"Нещодавно зателефонувала жінка з Білорусі, яка повідомила, що їй сказали, що люди, які залишились на тій ділянці території Росії, яку контролюють Збройні Сили, — це не їхні проблеми, і займатися евакуацією вони не будуть", — сказав Дмитрашківський.

Нагадаємо, вище російське командування поставило перед армією завдання "витіснити Сили оборони" з Курської області до середини жовтня цього року.

Також ми писали, що російська влада знала про підготовку України до операції в Курській області. Однак наступ Сил оборони все одно став несподіванкою для росіян.