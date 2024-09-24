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В России заявили, что их не интересуют проблемы жителей Курщины, — ВСУ

24 сентября 2024 16:36
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Эвакуация из Курской области — Россия заявила, что проблемы людей больше неинтересны
Жители Курской области. Иллюстративное фото: Армия Информ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Российские власти бросили своих граждан в Курской области и отказываются их эвакуировать. Чиновники даже не скрывают, что проблемы людей их не обходят.

Об этом заявил спикер комендатуры Вооруженных сил Украины в Судже Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 24 сентября.

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По словам Дмитрашкивского, Россия отказывается помогать своим жителям, оставшимся в Курской области, из-за чего они обращаются за помощью к Силам обороны Украины.

Представитель комендатуры ВСУ отметил, что многие люди из разных стран, в частности России, Беларуси, Франции и Польши, пытаются помочь своим оставшимся на этой территории родственникам. Однако российские инстанции им отказывают, утверждая, что проблемы людей, находящихся на подконтрольной украинским военным территориям, их не касаются.

"Недавно позвонила по телефону женщина из Беларуси, которая сообщила, что ей сказали, что люди, оставшиеся на том участке территории России, который контролируют Вооруженные Силы, — это не их проблемы, и заниматься эвакуацией они не будут", — сказал Дмитрашковский.

Напомним, высшее российское командование поставило перед армией задачу "вытеснить Силы обороны" из Курской области к середине октября этого года.

Также мы писали, что российские власти знали о подготовке Украины к операции в Курской области. Однако наступление сил обороны все равно стало неожиданностью для россиян.

ВСУ эвакуация военные Россия Курская область

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