В Росії підірвали залізничне полотно, ускладнено логістику

Пошкоджені колії. Ілюстративне фото: відкриті джерела

У російському місті Ульяновськ у суботу, 14 грудня, було підірвано залізничне полотно. Внаслідок цього ускладнено логістику окупантів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram.

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Вчора в Ульяновску стався вибух на лінії неподалік річки Свіага, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу.

Внаслідок підриву було зруйновано залізничне полотно, а військова логістика російської армії зазнала чергових ускладнень.

"Процес послаблення об’єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває", — зазначили в ГУР.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, СБУ та Сили оборони знищили російський потяг на Запоріжжі. Противник залишився без 40 цистерн пального на 4 мільйони доларів.

А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео ліквідації начальника Оленівської колонії так званої "ДНР" Сергія Євсюкова.