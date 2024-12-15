В Росії підірвали залізничне полотно, ускладнено логістику

У Росії підірвали залізничне полотно — ГУР показало відео
У російському місті Ульяновськ у суботу, 14 грудня, було підірвано залізничне полотно. Внаслідок цього ускладнено логістику окупантів.
Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram.
Підрив залізниці у Росії
Вчора в Ульяновску стався вибух на лінії неподалік річки Свіага, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу.
Внаслідок підриву було зруйновано залізничне полотно, а військова логістика російської армії зазнала чергових ускладнень.
"Процес послаблення об’єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває", — зазначили в ГУР.
Нагадаємо, СБУ та Сили оборони знищили російський потяг на Запоріжжі. Противник залишився без 40 цистерн пального на 4 мільйони доларів.
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