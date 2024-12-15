В России взорвали железнодорожное полотно, затруднено логистику

Поврежденные колеи. Иллюстративное фото: открытые источники

В российском городе Ульяновск в субботу, 14 декабря, было подорвано железнодорожное полотно. В результате осложнена логистика оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Telegram.

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Подрыв железной дороги в России

Вчера в Ульяновске произошел взрыв на линии недалеко от реки Свиага, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода.

В результате подрыва было разрушено железнодорожное полотно, а военная логистика российской армии испытала очередные осложнения.

"Процесс ослабления объектов логистики, которые Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается", — отметили в ГУР.

Скриншот поста ГУР

Напомним, СБУ и Силы обороны уничтожили российский поезд на Запорожье. Противник остался без 40 цистерн горючего на 4 миллиона долларов.

А советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал видео ликвидации начальника Еленовской колонии так называемой "ДНР" Сергея Евсюкова.