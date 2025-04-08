Участь китайців у війні проти України — Коваленко відреагував

Андрій Коваленко. Фото: instagram.com/andrii___kovalenko

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко відреагував на участь громадян Китаю у війні на боці Росії. За його словами, це суперечить офіційній позиції КНР.

Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у вівторок, 8 квітня.

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Участь громадян Китаю у війні

"Китайські військові найманці в складі російської армії на війні в Європі — це дещо суперечить миротворчим публічним заявам Пекіна. І реагувати на це доведеться. Індія реагувала на залучення їх громадян до війни", — наголосив Коваленко.

За його словами, китайські солдати перебувають на суверенній території України в складі військ Росії. Водночас Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої країни.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, 8 квітня український лідер Володимир Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю українськими військовими.

Згодом до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Китаю, аби дізнатися пояснення.

Крім того, Зеленський повідомив, що бійці ЗСУ вступили в бій з шістьма солдатами з Китаю в Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка.

Відомо, що в полон китайських солдатів взяли саме бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.