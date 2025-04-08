Участь китайців у війні проти України — Коваленко відреагував

У РНБО відреагували на участь китайців у війні проти України
Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко відреагував на участь громадян Китаю у війні на боці Росії. За його словами, це суперечить офіційній позиції КНР.
Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у вівторок, 8 квітня.
Участь громадян Китаю у війні
"Китайські військові найманці в складі російської армії на війні в Європі — це дещо суперечить миротворчим публічним заявам Пекіна. І реагувати на це доведеться. Індія реагувала на залучення їх громадян до війни", — наголосив Коваленко.
За його словами, китайські солдати перебувають на суверенній території України в складі військ Росії. Водночас Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої країни.
Що передувало
Нагадаємо, 8 квітня український лідер Володимир Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю українськими військовими.
Згодом до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Китаю, аби дізнатися пояснення.
Крім того, Зеленський повідомив, що бійці ЗСУ вступили в бій з шістьма солдатами з Китаю в Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка.
Відомо, що в полон китайських солдатів взяли саме бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.
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