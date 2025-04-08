Участие китайцев в войне против Украины — Коваленко отреагировал

В СНБО отреагировали на участие китайцев в войне против Украины
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отреагировал на участие граждан Китая в войне на стороне России. По его словам, это противоречит официальной позиции КНР.
Об этом Андрей Коваленко сообщил в Telegram во вторник, 8 апреля.
Участие граждан Китая в войне
"Китайские военные наемники в составе российской армии на войне в Европе — это несколько противоречит миротворческим публичным заявлениям Пекина. И реагировать на это придется. Индия реагировала на привлечение их граждан к войне", — подчеркнул Коваленко.
По его словам, китайские солдаты находятся на суверенной территории Украины в составе войск России. В то же время Китай публично поддерживает территориальную целостность нашей страны.
Что предшествовало
Напомним, 8 апреля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая украинскими военными.
Впоследствии в МИД вызвали временного поверенного в делах Китая, чтобы узнать объяснения.
Кроме того, Зеленский сообщил, что бойцы ВСУ вступили в бой с шестью солдатами из Китая в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка.
Известно, что в плен китайских солдат взяли именно бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.
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