Росія атакує енергетику України дронами — яка причина

Наслідки російського обстрілу ТЕС. Фото: ДТЕК

Російські окупанти ударними безпілотниками типу Shahed точково атакують енергетичну інфраструктуру України. Таким чином ворог економить ракети.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко у Telegram у четвер, 7 листопада.

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"Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації", — наголосив Коваленко.

За його словами, темпи виробництва ракет в Росії не дозволяють вести інтенсивну війну з постійним їх використанням. Коваленко зазначив, що "шахеди" — це дешевший інструмент. Ударні безпілотники швидше підходять для терору людей, ніж для використання по намічених цілях, оскільки відсоток їх ефективності трохи більше ніж 10%.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Forbes писало, що жовтень виявився одним із найскладніших місяців для України, оскільки росіяни випустили рекордну кількість дронів по українських містах. З настанням зими Росія активно застосовує безпілотники, щоб позбавити українців електроенергії.

Також в "Укренерго" назвали умови, за яких взимку вимикатимуть світло за графіками.