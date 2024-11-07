Росія атакує енергетику України дронами — яка причина

У РНБО пояснили, чому РФ точково атакує енергетику України
Російські окупанти ударними безпілотниками типу Shahed точково атакують енергетичну інфраструктуру України. Таким чином ворог економить ракети.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко у Telegram у четвер, 7 листопада.
Атака "шахедами" енергетики України
"Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації", — наголосив Коваленко.
За його словами, темпи виробництва ракет в Росії не дозволяють вести інтенсивну війну з постійним їх використанням. Коваленко зазначив, що "шахеди" — це дешевший інструмент. Ударні безпілотники швидше підходять для терору людей, ніж для використання по намічених цілях, оскільки відсоток їх ефективності трохи більше ніж 10%.
Нагадаємо, Forbes писало, що жовтень виявився одним із найскладніших місяців для України, оскільки росіяни випустили рекордну кількість дронів по українських містах. З настанням зими Росія активно застосовує безпілотники, щоб позбавити українців електроенергії.
Також в "Укренерго" назвали умови, за яких взимку вимикатимуть світло за графіками.
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