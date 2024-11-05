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"Шахедний" наступ росіян — чим загрожують масовані обстріли

5 листопада 2024 13:48
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України — РФ випускає рекордну кількість дронів
Українські бійці тримають російський дрон. Фото: Міноборони
Карина Приходько - Редактор

Жовтень став одним з найважчих місяців для України, адже росіяни випустили рекордну кількість дронів на українські міста. З наближенням зими Росія використовує свої безпілотники, щоб залишити українців без електроенергії. 

Про це пише Forbes

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У матеріалі зазначається, що за жовтень Повітряні сили ЗСУ збили більше тисячі російських дронів. У звіті Моніторингової місії ООН з прав людини зазначається, що минулого року російські атаки були зосереджені на об’єктах передачі електроенергії, тоді як цього року спостерігався тривалий напад на об’єкти виробництва електроенергії. До червня 73% теплових енергоблоків країни були виведені з ладу.

"Стратегічні наслідки важко переоцінити. Росія продовжує наступати, спричиняючи величезні втрати у живій силі та техніці, що не принесе вирішального результату. Але пошкодження енергетичної інфраструктури, яке, за даними Washington Post, може призвести до 20 або більше годин темряви на добу в глибині холодної української зими, може мати набагато більший вплив, змусивши Україну вести переговори на невигідних умовах", — пише видання. 

Forbes зазначає, для того, аби Україна могла протистояти повітряним атакам РФ та зберегти свою енергетичну систему, їй потрібно більше систем ППО та ракет до них.

Крім того, росіяни постійно модернізують "шахеди" і намагаються знайти способи зробити їх більш ефективними, що також ускладнює завдання для українських військових.

"Багато з "шахедів" насправді не є великими безпілотниками іранської розробки, які зараз виробляються в Росії, а набагато меншими безпілотниками з набагато меншими боєголовками, які включені як приманки, щоб відвернути увагу й подолати українську оборону та вичерпати захисні боєприпаси", — йдеться у матеріалі. 

Для цього існують спеціальні перехоплювачі, але Україна не має їх в потрібній кількості. За даними видання, це все високошвидкісна гонка технологічних озброєнь на великі ставки. Питання полягає в тому, чи можна удосконалити та поставити перехоплювачі достатньо швидко, щоб протистояти загородженню та врятувати Україну від темної, морозної зими — і чи Росія потім розробить протидію перехоплювачам.

Нагадаємо, лише цієї ночі російська війська випустила по Україні дві ракети, керовані авіаційні бомби та 79 "шахедів". 

Під ударами, зокрема, опинився Харків, де є поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури.

Україна обстріли війна в Україні дрони енергетика

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