Обстрелы Украины — РФ выпускает рекордное количество дронов

Украинские бойцы держат российский дрон. Фото: Минобороны

Октябрь стал одним из самых трудных месяцев для Украины, ведь россияне выпустили рекордное количество дронов на украинские города. По мере приближения зимы Россия использует свои беспилотники, чтобы оставить украинцев без электроэнергии.

Об этом пишет Forbes.

Читайте также:

Массированные обстрелы по Украине

В материале отмечается, что за октябрь Воздушные силы ВСУ сбили более тысячи российских дронов. В отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека отмечается, что в прошлом году российские атаки были сосредоточены на объектах передачи электроэнергии, тогда как в этом году наблюдалось длительное нападение на объекты производства электроэнергии. К июню 73% тепловых энергоблоков страны были выведены из строя.

"Стратегические последствия трудно переоценить. Россия продолжает наступать, вызывая огромные потери в живой силе и технике, что не принесет решающего результата. Но повреждение энергетической инфраструктуры, которое, по данным Washington Post, может привести к 20 или более часов темноты в сутки в глубине холодной украинской зимы, может иметь гораздо большее влияние, заставив Украину вести переговоры на невыгодных условиях", — пишет издание.

Forbes отмечает, что для того, чтобы Украина могла противостоять воздушным атакам РФ и сохранить свою энергетическую систему, ей нужно больше систем ПВО и ракет к ним.

Кроме того, россияне постоянно модернизируют "шахеды" и пытаются найти способы сделать их более эффективными, что также усложняет задачи для украинских военных.

"Многие из "шахедов" на самом деле не являются большими беспилотниками иранской разработки, которые сейчас производятся в России, а гораздо меньшими беспилотниками с гораздо меньшими боеголовками, которые включены как приманки, чтобы отвлечь внимание и преодолеть украинскую оборону и исчерпать защитные боеприпасы", — говорится в материале.

Для этого существуют специальные перехватчики, но у Украины нет их в нужном количестве. По данным издания, это все высокоскоростная гонка технологических вооружений на большие ставки. Вопрос заключается в том, можно ли усовершенствовать и поставить перехватчики достаточно быстро, чтобы противостоять заграждению и спасти Украину от темной, морозной зимы — и разработает ли Россия затем противодействие перехватчикам.

Напомним, только этой ночью российские войска выпустили по Украине две ракеты, управляемые авиационные бомбы и 79 "шахедов".

Под ударами, в частности, оказался Харьков, где есть раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.