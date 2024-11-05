Обстріл України 5 листопада — скільки цілей збила ППО

Нічні удари по Україні — скільки дронів та ракет збила ППО
Російська армія у ніч проти 5 листопада вдарила по Україні ударними дронами та ракетами. Повітряна оборона працювала у сімох областях.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Нічні обстріли України 5 листопада
У відомстві розповіли, що з 20:00 4 листопада до ранку 5 листопада росіяни вдарили по Україні:
- двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині,
- керованими авіабомбами вдарили по Харківщині,
- 79 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу з напрямків Брянськ, Курськ, Орел (РФ).
"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, станом на 08:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.
Ще 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, а один — повернувся в Росію.
Нагадаємо, цієї ночі Росія вдарила КАБами по Харкову. Внаслідок атаки є поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури.
Крім того, експерт Олександр Коваленко стверджує, що окупанти вже два місяці накопичують ракети, щоб завдати масованого удару по Україні під час опалювального сезону.
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