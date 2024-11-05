Обстрел Украины 5 ноября — сколько целей сбила ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия в ночь на 5 ноября ударила по Украине ударными дронами и ракетами. Воздушная оборона работала в семи областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что с 20:00 4 ноября до утра 5 ноября россияне ударили по Украине:

двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря по Одесской области,

управляемыми авиабомбами ударили по Харьковщине,

79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Орел (РФ).

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

Еще 30 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, а один вернулся в Россию.

Напомним, этой ночью Россия ударила КАБами по Харькову. В результате атаки есть раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, эксперт Александр Коваленко утверждает, что оккупанты уже два месяца накапливают ракеты, чтобы нанести массированный удар по Украине во время отопительного сезона.