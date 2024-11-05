Удари Росії по Україні — Коваленко попередив про обстріли

Наслідки ударів РФ по Україні. Фото: ДСНС

Російська окупаційна армія вже два місяці накопичує ракети. Ймовірно, загарбники готуються завдати масованого удару по Україні під час опалювального сезону.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram.

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Коваленко зазначив, що упродовж вересня та жовтня Росія не завдала масованих ракетних ударів по України, але натомість окупанти здійснювали поодинокі атаки та нальоти ударних дронів.

"Протягом жовтня не було зафіксовано жодного запуску 9М728 ОТРК "Іскандер-К", тоді як ворог регулярно застосовував 9М723 ОТРК "Іскандер-М/KN-23". Пуски цих балістичних ракет порівняно з вереснем показали кількісне зниження. Аналогічна ситуація з крилатими ракетами повітряного базування Х-101/555 і морського базування "Калібр", — йдеться у повідомленні.

Експерт зазначив, що це не свідчить про те, що в РФ закінчилися ракети, вона просто їх накопичує.

Також він звернув увагу, що за жовтень удари загарбників переважно були зосереджені по п'ятьох областях, серед них:

Одеська (14 ударів),

Дніпропетровська (шість ударів),

Сумська (п'ять ударів),

Донецька (п'ять ударів).

Коваленко також зауважив, що РФ активно обстрілює безпілотниками і під час таких атак окупанти використовують більше дронів-приманок, ніж ударних "шахедів".

Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила КАБами по Харкову. Внаслідок атаки є поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури.

Крім того, вночі 4 листопада росіяни атакували ударними безпілотниками Болградський район Одеської області. На щастя, постраждалих і поранених немає, але у багатьох мешканців зруйновано житло.