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РФ собирает ракеты — эксперт предупредил о массированных ударах

5 ноября 2024 09:16
Карина Приходько - Редактор
Удары России по Украине — Коваленко предупредил об обстрелах
Последствия ударов РФ по Украине. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия уже два месяца накапливает ракеты. Вероятно, захватчики готовятся нанести массированный удар по Украине во время отопительного сезона.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram.

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Коваленко отметил, что в течение сентября и октября Россия не нанесла массированных ракетных ударов по Украине, но оккупанты совершали единичные атаки и налеты ударных дронов.

"В течение октября не было зафиксировано ни одного запуска 9М728 ОТРК "Искандер-К", тогда как враг регулярно применял 9М723 ОТРК "Искандер-М/KN-23". Пуски этих баллистических ракет по сравнению с сентябрем показали количественное снижение. Аналогичная ситуация с крылатыми воздушными ракетами базирования Х-101/555 и морского базирования "Калибр", — говорится в сообщении.

Эксперт отметил, что это не свидетельствует о том, что у РФ закончились ракеты, она просто их накапливает.

Также он обратил внимание, что за октябрь удары захватчиков преимущественно были сосредоточены по пяти областям, среди них:

  • Одесская (14 ударов),
  • Днепропетровская (шесть ударов),
  • Сумская (пять ударов),
  • Донецка (пять ударов).

Коваленко также отметил, что РФ активно обстреливает беспилотниками и во время таких атак оккупанты используют больше дронов-приманок, чем ударных "шахедов".

Напомним, этой ночью РФ ударила КАБами по Харькову. В результате атаки есть раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, 4 ноября ночью россияне атаковали ударными беспилотниками Болградский район Одесской области. К счастью, пострадавших и раненых нет, но у многих жителей разрушено жилье.

россияне обстрелы ракеты война в Украине оружие

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