Россия атакует энергетику Украины дронами — какая причина

Последствия российского обстрела ТЭС. Фото: ДТЕК

Российские оккупанты ударными беспилотниками типа Shahed точечно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Таким образом, враг экономит ракеты.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram в четверг, 7 ноября.

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Атака "шахедами" энергетики Украины

"Россия шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, темп производства ракет в России не позволяют вести интенсивную войну с постоянным их использованием. Коваленко отметил, что "шахеды" — это больше дешевый инструмент. Ударные беспилотники скорее подходят для террора людей, чем для использования по намеченным целям, поскольку процент их эффективности чуть больше 10%.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, Forbes писало, что октябрь оказался одним из самых сложных месяцев для Украины, поскольку россияне выпустили рекордное количество дронов по украинским городам. С наступлением зимы Россия активно применяет беспилотники, чтобы лишить украинцев электроэнергии.

Также в "Укрэнерго" назвали условия, при которых зимой будут выключать свет по графикам.