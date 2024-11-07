Россия атакует энергетику Украины дронами — какая причина

В СНБО объяснили, почему РФ точечно атакует энергетику Украины
Российские оккупанты ударными беспилотниками типа Shahed точечно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Таким образом, враг экономит ракеты.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram в четверг, 7 ноября.
Атака "шахедами" энергетики Украины
"Россия шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации", — подчеркнул Коваленко.
По его словам, темп производства ракет в России не позволяют вести интенсивную войну с постоянным их использованием. Коваленко отметил, что "шахеды" — это больше дешевый инструмент. Ударные беспилотники скорее подходят для террора людей, чем для использования по намеченным целям, поскольку процент их эффективности чуть больше 10%.
Напомним, Forbes писало, что октябрь оказался одним из самых сложных месяцев для Украины, поскольку россияне выпустили рекордное количество дронов по украинским городам. С наступлением зимы Россия активно применяет беспилотники, чтобы лишить украинцев электроэнергии.
Также в "Укрэнерго" назвали условия, при которых зимой будут выключать свет по графикам.
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