Масштабні пожежі на заводах у РФ — що виготовляли на підприємствах

Пожежа в Росії. Фото: скриншот

Вночі 28 жовтня на двох спиртзаводи у Воронезькій області РФ сталися пожежі. Росіяни стверджують, що підприємства спалахнули після атаки невідомих дронів. За попередніми даними, на заводах виготовляли вибухові речовини, ракетне та авіаційне паливо.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram у понеділок, 28 жовтня.

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Вночі 28 жовтня сталися пожежі на двох спиртозаводах у Воронезькій області — в Аннинському та Новохоперському районах. Місцева влада заявила про збиття 10 БпЛА.

За даними керівник ЦПД Андрія Коваленка, підприємства спеціалізувалися на виготовленні вибухівки та ракетного палива.

Пожежа на спиртзаводі. Фото: скриншот

"БпЛА атакували ще один спиртзавод у населеному пункті Анна, що за 240 км від кордону з Україною. На спиртзаводах рф робить ракетне та авіаційне паливо, вибухові речовини", — повідомив Коваленко.

Також, за інформацією ЗМІ, у Воронежі сталася масштабна пожежа на Кольцовському ринку. Вогонь розповсюдився на площу 800 кв. м.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки, російські спецслужби шукають людей, які готові за гроші виходити на мітинги в Одесі, Києві, Дніпрі та інших обласних центрах. Мета — створити "картинку" для ворожої пропаганди.

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