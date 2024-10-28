Масштабные пожары на заводах в РФ – что производили на предприятиях

Пожар в России. Фото: скриншот

Ночью 28 октября на двух спиртзаводах в Воронежской области РФ произошли пожары. Россияне утверждают, что предприятия вспыхнули после атаки неизвестных дронов. По предварительным данным, на заводах производили взрывчатые вещества, ракетное и авиационное топливо.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram в понедельник, 28 октября.

Читайте также:

Что горело в России 28 октября

Ночью 28 октября произошли пожары на двух спиртзаводах в Воронежской области — в Аннинском и Новохоперском районах. Местные власти заявили о сбитии 10 БпЛА.

По данным руководителя ЦПД Андрея Коваленко, предприятия специализировались на изготовлении взрывчатки и ракетного топлива.

Пожар на спиртзаводе. Фото: скриншот

"БпЛА атаковали еще один спиртзавод в населенном пункте Анна, что в 240 км от границы с Украиной. На спиртзаводах РФ производит ракетное и авиационное топливо, взрывчатые вещества", — сообщил Коваленко.

Также, по информации СМИ, в Воронеже произошел масштабный пожар на Кольцовском рынке. Огонь распространился на площадь в 800 кв. м.

Напомним, по данным Главного управления разведки, российские спецслужбы ищут людей, готовых за деньги выходить на митинги в Одессе, Киеве, Днепре и других областных центрах. Цель — создать "картинку" для вражеской пропаганды.

Ранее Новини.LIVE писали, что бойцы FPV-спецподразделения ГУР Firebird активно участвуют в боях против российских захватчиков и наносят тяжелые потери оккупантам в самых неожиданных для них местах.