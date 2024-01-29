У Раді заявили про необхідність користування зброєю для кожної дорослої людини
Народний депутат Олег Дунда заявив, що кожна доросла людина повинна розуміти, як користуватися зброєю. Він зазначив, що військові навчання для депутатів — це необхідність.
Про це Олег Дунда сказав в ефірі Новини.LIVE.
Користування зброєю в Україні
"Два роки повномасштабної війни, і кожен депутат, хто хотів, мав можливість пройти навчання та розуміти, як тримати зброю, як її перезарядити. Це є норма", — зазначив Дунда.
За його словами, країна йде до того, щоб кожна доросла людина розуміла, як користуватися зброєю.
"Ми повинні йти до того, що у кожного в шафі має лежати автоматична зброя, як у Швейцарії, і народні депутати не є виключенням", — каже Дунда.
Нагадаємо, боєць полку "Азов" із позивним "Оса" відповів, чи повинен бойовий медик володіти зброєю на рівні з піхотою. Він пригадав слова свого батька, який говорив, що потрібно освоювати все.
Також ми писали, що в Україні намагаються врегулювати питання з легалізацією зброї у цивільних громадян. Відповідний законопроєкт "Про право на цивільну вогнепальну зброю" Верховна Рада ухвалила в першому читанні за день до початку повномасштабного вторгнення, а наприкінці грудня з'явилась доопрацьована редакція документа для другого читання.
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