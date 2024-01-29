У Раді заявили про необхідність користування зброєю для кожної дорослої людини

Народний депутат України Олег Дунда. Фото: facebook.com/dunda.sluganarodu

Народний депутат Олег Дунда заявив, що кожна доросла людина повинна розуміти, як користуватися зброєю. Він зазначив, що військові навчання для депутатів — це необхідність.

Про це Олег Дунда сказав в ефірі Новини.LIVE.

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Користування зброєю в Україні

"Два роки повномасштабної війни, і кожен депутат, хто хотів, мав можливість пройти навчання та розуміти, як тримати зброю, як її перезарядити. Це є норма", — зазначив Дунда.

За його словами, країна йде до того, щоб кожна доросла людина розуміла, як користуватися зброєю.

"Ми повинні йти до того, що у кожного в шафі має лежати автоматична зброя, як у Швейцарії, і народні депутати не є виключенням", — каже Дунда.

Нагадаємо, боєць полку "Азов" із позивним "Оса" відповів, чи повинен бойовий медик володіти зброєю на рівні з піхотою. Він пригадав слова свого батька, який говорив, що потрібно освоювати все.

Також ми писали, що в Україні намагаються врегулювати питання з легалізацією зброї у цивільних громадян. Відповідний законопроєкт "Про право на цивільну вогнепальну зброю" Верховна Рада ухвалила в першому читанні за день до початку повномасштабного вторгнення, а наприкінці грудня з'явилась доопрацьована редакція документа для другого читання.