В Раде заявили о необходимости использования оружия для каждого взрослого человека

Народный депутат Украины Олег Дунда. Фото: facebook.com/dunda.sluganarodu

Народный депутат Олег Дунда заявил, что каждый взрослый человек должен понимать, как пользоваться оружием. Он отметил, что военные учения для депутатов — это необходимость.

Об этом Олег Дунда сказал в эфире Новини.LIVE.

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Использование оружия в Украине

"Два года полномасштабной войны, и каждый депутат, кто хотел, имел возможность пройти обучение и понимать, как держать оружие, как его перезарядить. Это норма", — отметил Дунда.

По его словам, страна идет к тому, чтобы каждый взрослый человек понимал, как пользоваться оружием.

"Мы должны идти к тому, что у каждого в шкафу должно лежать автоматическое оружие, как в Швейцарии, и народные депутаты не являются исключением", — говорит Дунда.

Напомним, боец полка "Азов" с позывным "Оса" ответил, должен ли боевой медик владеть оружием на уровне пехоты. Он вспомнил слова своего отца, говорившего, что нужно осваивать все.

Также мы писали, что в Украине пытаются урегулировать вопросы легализации оружия у гражданских граждан. Соответствующий законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие" Верховная Рада приняла в первом чтении за день до начала полномасштабного вторжения, а в конце декабря появилась доработанная редакция документа для второго чтения.