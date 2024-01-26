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У Раді прокоментували можливі зміни щодо бронювання військовозобов'язаних

26 січня 2024 23:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Раді прокоментували можливі зміни щодо бронювання військовозобов'язаних
Голова комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха. Фото: Інтерв'ю з України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Голова комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха заперечив існування законопроєкту про зміну правил бронювання військовозобов'язаних. Він наголосив, що наразі існує лише концепція такого закону, яка потребує доопрацювання і належного оформлення.

Про це Наталуха написав на своїй сторінці у Facebook.

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Закону про зміну правил бронювання нема

"Ще немає ніякого законопроєкту, тим паче — готового до реєстрації, чи будь-якого іншого нормативного акту на цю тему", — зазначив Наталуха.

Також він наголосив, що наразі існує лише концепція, яка будувалася як на економічному аналізі і зборі статистики, так і на обговореннях групами економістів і аналітиків, представників бізнесу, органів влади і, звісно ж, військових.

"Саме з ними ми зараз тестуємо вірність чи хибність певних гіпотез і припущень", — повідомив Наталуха.

Він також додав, що коли певні думки і міркування будуть належним чином оформленні, то на парламентарів очікує процес презентації цієї концепції і колегам, і урядовцям, і керівництву країни.

"Лише після цього, коли (і якщо) концепція буде узгоджена, можна буде переходити до її формалізації, адже це важливо, щоб всі відповідальні сторони були на одній сторінці і розуміли які є очікування від цієї ідеї, а які є ризики", — пояснив Наталуха.

Бронювання не має бути привілеєм

Він також звернув увагу, що бронь має перестати бути привілеєм для певної категорії людей. Вона має бути доступна тим, кому вона по справжньому допоможе зберегти виробництво і таким чином врятувати економіку країни у час війни.

"Це пошук балансу, про який, зрештою, і сказав Президент. Ми вже як ніколи близькі до нього, але потрібно почекати, і тим паче відкласти емоції", — завершив свою думку Наталуха.

Раніше ми повідомляли, що депутати готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з українців може втратити броню від мобілізації. Також ми писали, як українцям отримати броню від мобілізації у 2024 році.

війна
Україна
армія
мобілізація
бронювання

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