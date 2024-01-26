В Раде прокомментировали возможные изменения по бронированию военнообязанных

Глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Фото: Интервью из Украины

Председатель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха опроверг существование законопроекта об изменении правил бронирования военнообязанных. Он подчеркнул, что сейчас существует только концепция такого закона, которая нуждается в доработке и надлежащем оформлении.

Об этом Наталуха написал на своей странице в Facebook.

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Закона об изменении правил бронирования нет

"Еще нет никакого законопроекта, тем более — готового к регистрации или любого другого нормативного акта на эту тему", — отметил Наталуха.

Также он отметил, что существует только концепция, которая строилась как на экономическом анализе и сборе статистики, так и на обсуждениях группами экономистов и аналитиков, представителей бизнеса, органов власти и, конечно же, военных.

"Именно с ними мы сейчас тестируем верность или ошибочность определенных гипотез и предположений", — сообщил Наталуха.

Он также добавил, что если определенные мнения и соображения будут должным образом оформлены, то парламентариев ожидает процесс презентации этой концепции и коллегам, и чиновникам, и руководству страны.

"Только после этого, когда (и если) концепция будет согласована, можно будет переходить к ее формализации, ведь это важно, чтобы все ответственные стороны были на одной странице и понимали какие ожидания от этой идеи, а какие риски", — пояснил Наталуха.

Бронирование не должно быть привилегией

Он также обратил внимание, что бронь должна перестать быть привилегией для определенной категории людей. Она должна быть доступна тем, кому она по-настоящему поможет сохранить производство и таким образом спасти экономику страны во время войны.

"Это поиск баланса, о котором, в конце концов, и сказал Президент. Мы уже как никогда близки к нему, но нужно подождать, и тем более отложить эмоции", — заключил свое мнение Наталуха.

Ранее мы сообщали, что депутаты готовят законопроект по изменениям бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

Напомним, мы сообщали, кто из украинцев может лишиться брони от мобилизации. Также мы писали, как украинцам получить броню от мобилизации в 2024 году.