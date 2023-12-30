У Раді пояснили, чому депутатів не можуть призвати на фронт

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Фото: Верховна Рада України

Україну очікують серйозні зміни в плані мобілізації. При цьому, невдоволення українців зростає все більше. Вони скаржаться, чому замість пересічних громадян не відпрваити на фронт депутатів.

Прокоментував це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував законопроєкт у розмові з Радіо Свобода.

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Він каже, що розкладає це питання для себе на дві великі крайнощі.

"Одна крайність полягає в тому, що непрацюючий, недієздатний парламент — це мрія Росії. Це мрія Росії, тому що як тільки парламент український перестає голосувати, накривається вся євроінтеграція, тому що 90% технічно складової євроінтеграції — це голосування", — наголожує він.

Депутат продовжує думку, що у разі, якщо парламент поступово буде втрачати депутатів, то він рано чи пізно дійде до відмітки в 300. І це не буде відповідати критеріям вступу в ЄС, НАТО і так далі. Це одна крайність.

"Інша крайність — чому люди так хочуть, щоб ми йшли на фронт? Тому що депутати, на жаль, під час війни не всі показують гідну поведінку. І до цього можливо апелювати в суспільстві. І я розумію позицію про те, що треба цих всіх депутатів кудись відправити. Технічно про 10%, напевно, шанований дуже мною Ігор Луценко, запропонував якусь компромісну історію: не всіх відправити, а зберегти дієздатність парламенту, 40 людей фактично відправити, якщо 10% парламенту. Якщо 10% чоловіків –— це 30 людей, бо в парламенті 80 жінок наразі", — продовжує Корнієнко.

Також він говорить про низку організаційних питань.

"Так. В когось – троє дітей. В когось – інвалід, хтось там ще щось. Хоча я не цураюся цього. Що робити з президією? Окреме питання. Які там по Конституції можуть виконувати обов'язки один одного", — запитує він.

Корнієнко констатує, що у країни немає жодних юридичних підстав призивати депутатів на фронт.

"Але я не впевнений, що Конституція це дозволить. І в цьому всьому треба шукати десь відповідь", — додав він.

Нагадаємо, в Україні ввечері 25 грудня на сайті Верховної Ради з’явився очікуваний законопроєкт про мобілізацію. Не дивно, що він швидко став резонансним. Оскільки в ньому, зокрема, йдеться про зменшення граничного віку призовників з 27 до 25 років. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував законопроєкт у розмові з Радіо Свобода.