Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Раді пояснили, чому депутатів не можуть призвати на фронт arrow

У Раді пояснили, чому депутатів не можуть призвати на фронт

30 грудня 2023 03:51
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Раді пояснили, чому депутатів не можуть призвати на фронт
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Фото: Верховна Рада України
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Україну очікують серйозні зміни в плані мобілізації. При цьому, невдоволення українців зростає все більше. Вони скаржаться, чому замість пересічних громадян не відпрваити на фронт депутатів.

Прокоментував це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував законопроєкт у розмові з Радіо Свобода.

Читайте також:

Чи призиватимуть депутатів на фронт

Він каже, що розкладає це питання для себе на дві великі крайнощі. 

"Одна крайність полягає в тому, що непрацюючий, недієздатний парламент — це мрія Росії. Це мрія Росії, тому що як тільки парламент український перестає голосувати, накривається вся євроінтеграція, тому що 90% технічно складової євроінтеграції — це голосування", — наголожує він.

Депутат продовжує думку, що у разі, якщо парламент поступово буде втрачати депутатів, то він рано чи пізно дійде до відмітки в 300. І це не буде відповідати критеріям вступу в ЄС, НАТО і так далі. Це одна крайність.

"Інша крайність — чому люди так хочуть, щоб ми йшли на фронт? Тому що депутати, на жаль, під час війни не всі показують гідну поведінку. І до цього можливо апелювати в суспільстві. І я розумію позицію про те, що треба цих всіх депутатів кудись відправити. Технічно про 10%, напевно, шанований дуже мною Ігор Луценко, запропонував якусь компромісну історію: не всіх відправити, а зберегти дієздатність парламенту, 40 людей фактично відправити, якщо 10% парламенту. Якщо 10% чоловіків –— це 30 людей, бо в парламенті 80 жінок наразі", — продовжує Корнієнко.

Також він говорить про низку організаційних питань.

"Так. В когось – троє дітей. В когось – інвалід, хтось там ще щось. Хоча я не цураюся цього. Що робити з президією? Окреме питання. Які там по Конституції можуть виконувати обов'язки один одного", — запитує він.

Корнієнко констатує, що у країни немає жодних юридичних підстав призивати депутатів на фронт.

"Але я не впевнений, що Конституція це дозволить. І в цьому всьому треба шукати десь відповідь", — додав він.

Нагадаємо, в Україні ввечері 25 грудня на сайті Верховної Ради з’явився очікуваний законопроєкт про мобілізацію. Не дивно, що він швидко став резонансним. Оскільки в ньому, зокрема, йдеться про зменшення граничного віку призовників з 27 до 25 років. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував законопроєкт у розмові з Радіо Свобода.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі