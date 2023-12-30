В Раде объяснили, почему депутатов не могут призвать на фронт

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Фото: Верховная Рада Украины

Украину ждут серьезные изменения в плане мобилизации. При этом недовольство украинцев растет все больше. Они жалуются, почему вместо рядовых граждан не отправиться на фронт депутатов.

Прокомментировал это первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, прокомментировал законопроект в разговоре с Радио Свобода.

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Он говорит, что расписание это вопрос для себя на две большие крайности.

"Одна крайность заключается в том, что неработающий, недееспособный парламент — это мечта России. Это мечта России, потому что как только украинский парламент перестает голосовать, накрывается вся евроинтеграция, потому что 90% технически составляющей евроинтеграции — это голосование", — подчеркивает он.

Депутат продолжает мнение, что в случае, если парламент будет постепенно терять депутатов, то он рано или поздно дойдет до отметки в 300. И это не будет соответствовать критериям вступления в ЕС, НАТО и так далее. Это одна крайность.

"Другая крайность — почему люди так хотят, чтобы мы шли на фронт? Потому что депутаты, к сожалению, во время войны не все показывают достойное поведение. И до этого можно апеллировать в обществе. И я понимаю позицию о том, что надо этих всех. Технически о 10%, наверное, уважаемый очень мной Игорь Луценко, предложил какую-то компромиссную историю: не всех отправить, а сохранить дееспособность парламента, 40 человек фактически отправить, если 10% парламента Если 10% мужчин — это 30 человек , потому что в парламенте 80 женщин сейчас", — продолжает Корниенко.

Также он говорит о ряде организационных вопросов.

"Да. У кого-то — трое детей. У кого-то — инвалид, кто-то там еще что-то. Хотя я не сторонлюсь этого. Что делать с президиумом? Отдельный вопрос. Какие там по Конституции могут исполнять обязанности друг друга ", — спрашивает он.

Корниенко констатирует, что у страны нет никаких юридических оснований призывать депутатов на фронт.

"Но я не уверен, что Конституция это позволит. И в этом всем нужно искать где-то ответ", — добавил он.

Напомним, в Украине вечером 25 декабря на сайте Верховной Рады появился ожидаемый законопроект о мобилизации. Неудивительно, что быстро стал резонансным. Поскольку в нем, в частности, речь идет об уменьшении предельного возраста призывников с 27 до 25 лет. Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал законопроект в разговоре с Радио Свобода.