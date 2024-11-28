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У ПС назвали кількість дронів та ракет, які збили за ніч

28 листопада 2024 11:21
Карина Приходько - Редактор
Атака на Україну 28 листопада — скільки дронів та ракет збила ППО
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Карина Приходько - Редактор

Російські війська вночі та зранку 28 листопада завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом у небі над українськими містами було виявлено 188 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

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Обстріли України 28 листопада

За даними Повітряних сил вночі та зранку 28 листопада окупанти випустили по Україні:

  • три зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області по Харківщині;
  • 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгоградської області;
  • 28 крилатих ракет "Калібр" з актваторії Чорного моря;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;
  • 97 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із Курська, Приморсько-Ахтарська, Орела, Брянська та Міллерова.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

 Станом на 10:30 підтверджено збиття:

  • 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр";
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 35 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).
обстріли України 28 листопада
Результат роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Також відомо, що ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України.

Нагадаємо, в мережі показали, як рухались ракети та дрони РФ під час атаки на Україну 28 листопада. 

Керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомляв, що Росія робила запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі під час холодів.

обстріли ППО ракети дрони Повітряні Сили ЗСУ

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