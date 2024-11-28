Атака на Украину 28 ноября — сколько дронов и ракет сбила ПВО

В ВС назвали количество дронов и ракет, которые сбили за ночь
Российские войска ночью и утром 28 ноября нанесли удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. В небе над украинскими городами было обнаружено 188 воздушных целей.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Обстрелы Украины 28 ноября
По данным Воздушных сил ночью и утром 28 ноября оккупанты выпустили по Украине:
- три зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской области по Харьковщине;
- 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгоградской области;
- 28 крылатых ракет "Калибр" из актватории Черного моря;
- три управляемых авиационных ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;
- 97 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из Курска, Приморско-Ахтарска, Орела, Брянска и Миллерова.
"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие:
- 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";
- три управляемых авиационных ракеты Х-59/69;
- 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локационно потеряны).
Также известно, что ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины.
Напомним, в сети показали, как двигались ракеты и дроны РФ во время атаки на Украину 28 ноября.
Руководитель ОПУ Андрей Ермак сообщал, что Россия производила запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре во время холодов.
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