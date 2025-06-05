Операція "Павутина" — Ігнат прокоментував провал РФ в захисті авіації

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Маскувальні хитрощі, на кшталт автопокришок на фюзеляжах чи намальованих на злітних смугах силуетів літаків, не врятували російську стратегічну авіацію від серйозних втрат під час безпрецедентної спецоперації Служби безпеки України. Йдеться про вже легендарну операцію "Павутина".

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 5 червня.

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Ігнат зазначив, що операція СБУ проти російської стратегічної авіації стала безпрецедентним ударом, якого не змогли відвернути ані покришки на літаках, ані намальовані силуети на злітних смугах.

"Я думаю, що тут треба подякувати нашим СБУ і всім, хто долучився до цієї операції. Вся Україна. І не тільки Україна, скажімо так. Тому що безпрецедентна в історії операція була дійсно проведена", — сказав військовий.

Він нагадав, ще недавно Україна святкувала знищення кожного окремого літака, як-от А-50 або Ту-22, а тепер йдеться про масштабні втрати.

"Це було невимовне свято. Та будь-який літак, Су-34 тощо. А тут власне підтверджене знищення чи пошкодження такої величезної кількості. Звичайно, мають вони ще літаки. Звичайно, є у них ще ракети й загроза нікуди не зникає. Але суттєво арсенал було зменшено цієї техніки, яка є унікальною в своєму роді в світі", — додав представник Повітряних сил.

Щодо спроб ворога вдаватися до маскування, Ігнат зазначив, що вони не мали жодного практичного сенсу.

"Покришки, малюнки на злітних смугах літаків — всі з цього, власне, вже зробили певні меми. Не знаю, чим воно може допомогти", — зауважив речник.

Він також пояснив, чому ці заходи були малоефективними навіть з технічної точки зору.

"Літаки — це не є якісь броньовані цілі. Корпус літака складається з дюралюмінію, він легко прошивається уламками навіть невеликого вибухового пристрою. Тому всі вже з тих покришок посміялися. В тому числі і російські профільні пабліки, які пишуть про авіацію. Вони теж уже встигли потролити, що начебто ані покришки не спасли, ані намальовані на злітних смугах силуети літаків", — підсумував Ігнат.

Раніше ми писали, що після масштабної операції СБУ під назвою "Павутина", внаслідок якої було уражено 41 російський літак, окупанти намагаються приховати реальні масштаби втрат у стратегічній авіації. Саму операцію у глибокому тилу РФ було проведено 1 червня.